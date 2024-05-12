Число пострадавших при обрушении дома в Белгороде выросло до 17

В больницы Белгорода направлены 17 человек, получивших травмы при обрушении многоэтажного дома на Харьковской горе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на кандидата на пост министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

© Российская Газета

"17 пациентов направлены в медорганизации: раненые, пострадавшие", - рассказал Мурашко.

Напомним, утром 12 мая ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По данным Минобороны РФ, в многоэтажный дом на Харьковской горе прилетела украинская ракета "Точка-У". В результате полностью сложился подъезд дома: с первого по десятый этаж. Спасатели извлекли из-под завалов 12 человек. Среди пострадавших есть двое детей.

В разгар спасательных работ на трудившихся внизу людей обрушился уцелевший фрагмент крыши дома. Глава региона Вячеслав Гладков попросил горожан не приближаться к опасному объекту.