Число пострадавших при обрушении дома в Белгороде выросло до 17
В больницы Белгорода направлены 17 человек, получивших травмы при обрушении многоэтажного дома на Харьковской горе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на кандидата на пост министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
"17 пациентов направлены в медорганизации: раненые, пострадавшие", - рассказал Мурашко.
Напомним, утром 12 мая ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По данным Минобороны РФ, в многоэтажный дом на Харьковской горе прилетела украинская ракета "Точка-У". В результате полностью сложился подъезд дома: с первого по десятый этаж. Спасатели извлекли из-под завалов 12 человек. Среди пострадавших есть двое детей.
В разгар спасательных работ на трудившихся внизу людей обрушился уцелевший фрагмент крыши дома. Глава региона Вячеслав Гладков попросил горожан не приближаться к опасному объекту.