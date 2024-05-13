В центре Москве до смерти забили мужчину

В одном из помещений по московской улице Усачева обнаружили тело жестоко избитого 61-летнего мужчины.

«По предварительной информации, телесные повреждения в ходе конфликта пострадавшему нанес проживавший там же 37-летний мужчина. Он задержан», - сообщают в столичной прокуратуре.

Сейчас выясняются все обстоятельств произошедшего.

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что в Люберцах двое мужчин жестоко избили семейную пару. ЧП произошло на Шоссейной улице. Известно, что нападавшие - два брата, что проживают в этом районе. Одни из них бил женщину, другой - мужчину.