Часть дома в Печоре с обрушившимся подъездом снесли
Часть кровли дома в Печоре, где обрушился подъезд, снесли в целях безопасности. Об этом сообщило МЧС России по Республике Коми в Telegram-канале.
«Во избежание угрозы сотрудникам, занимающихся разбором завала, часть крыши общежития была снесена», — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел в пятиэтажном общежитии, расположенном по адресу Печорский проспект, 69. В здании произошло обрушение части стены с первого по пятый этаж. Всего из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей.
Пятиэтажка частично обрушилась в российском городе
По данным МЧС, пострадавших нет. Пункты временного размещения организованы в школе-интернате и детдоме. На данный момент осуществляются работы по разбору завалов.
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