В ООН назвали число жертв сильного наводнения в Афганистане

Количество погибших в результате наводнения в афганской провинции Баглан превысило 300, разрушено более тысячи домов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане.

В организации пояснили, что внезапное наводнение буквально опустошило этот регион. Специалисты добавили, что оно было вызвано необычно сильными дождями.

«Сейчас ВПП раздает витаминизированное печенье выжившим», — отметили в пресс-службе.

По данным агентства, первоначально сообщалось о 130 погибших, затем, на фоне разбора завалов, количество жертв природной катастрофы стало увеличиваться.

Эксперты уточнили, что из-за сухой зимы почвы в северной части страны оказались неспособны впитать слишком большое количество влаги.

Журналисты заметили, что от наводнения пострадали также провинции Бадахшан, Гор и Герат.