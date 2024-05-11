В Петербурге прошли обыски у перевозчика, автобус которого упал с моста

В Петербурге прошли обыски у компании-перевозчика, автобус которой рухнул в реку Мойку, став причиной гибели 7 человек. Об этом сообщает петербургское управление Следственного комитета РФ.

«Проведены обыски в ООО «Такси», изъята и изучается документация, связанная с этой деятельностью. Следствием допрошены руководящие сотрудники этой фирмы, диспетчер и иные ответственные лица», — сказано в сообщении.

По поручению председателя СКР петербургское управление ходатайствовало о передаче в свое производство уголовного дела, расследуемого полицией.

Отмечается, что ЧП необходимо рассматривать в комплексе, «чтобы дать надлежащую правовую оценку действиям всех лиц, причастных к преступлению» и принять профилактические меры.

Следствие намерено выяснить, как перевозились пассажиры компанией «Такси», как подбирали водителей, как проходил медосмотр перед выездом на линию, как обслуживались транспортные средства. Кроме того, будет проверено, законно ли водитель автобуса получил гражданство РФ.

Накануне пассажирский автобус упал в реку Мойку в центре Петербурга. Погибли семь человек.