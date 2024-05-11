ЧП произошло в городе Печоре. Рухнули конструкции дома на Печорском проспекте, 69. Об этом сообщает управление МЧС Республики Коми.

«Произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома», - сказано в сообщении.

На месте сейчас работают пожарно-спасательные подразделения.

Предварительно, пострадавших нет, эвакуировано 14 человек, из них 5 детей, сообщает БНК. https://www.bnkomi.ru/data/news/171583/

Руководитель республики Коми сообщил в соцсетях, что вылетел в Печору, и на месте будет разбираться, что привело к обрушению дома. По его словам, дом был признан аварийным, это бывшее общежитие.

По данным агентства БНК, об общежитии не раз писали в СМИ.

Весной 2022 года поступали жалобы на протекающую кровлю, на лестницу лились потоки воды. Конструкции дома был в плесени.

В январе 2023 год один из подъездов общежития превратился в «снежное царство».

Позже прокуратура Коми провела проверку по жалобам жильцов. Были направлены представления местным властям и жилищникам.