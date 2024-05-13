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Власти назвали число жертв в Белгородской области после ударов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 19 человек за один воскресный день стали жертвами ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число он назвал в Telegram-канале.

Власти разъяснили, что 15 тел извлекли из-под завалов жилого дома на улице Щорса в Белгороде. Трое мирных жителей получили несовместимые с жизнью ранения во время обстрелов 12 мая, отметил губернатор приграничного региона.

«Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице», — добавил Гладков.

Он заверил, что власти Белгородской области окажут материальную помощь родственникам жертв. «Точно понимаю, что ни слова утешения, ни любое действие не смогут восполнить утрату близкого человека», — написал белгородский губернатор.

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