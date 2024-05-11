Пятиэтажный дом частично обрушился в городе Печора Республики Коми, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"В городе Печора произошло частичное обрушение пятиэтажного здания, по предварительным данным, разрушенная часть дома была нежилой, пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

Спасатели также сообщили, что ЧП произошло на Печорском проспекте, дом 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения.