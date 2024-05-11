Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, спасавших людей при падении пассажирского автобуса в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в СК, после падения автобуса в реку Мойку люди, которые находились поблизости, бросились спасать пассажиров, заблокированных внутри транспортного средства.

"Одним из первых, как сообщается в социальных медиа, на помощь пришел капитан прогулочного судна Ян Карасев. На его катер смогли перебраться несколько человек из автобуса. Также известно, что в спасении пассажиров участвовали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов", - добавили в ведомстве.

Они, рискуя собственной жизнью, прыгнули в воду. Благодаря такому проявлению мужества удалось организовать спасение людей до прибытия специальных служб.