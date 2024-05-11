В российской котельной произошел взрыв

В одной из котельных Олекминска (Якутия) произошел взрыв. Ведутся восстановительные работы, пишет портал «Саха Парламент».

Инцидент произошел в котельной ОВТК ФОР ГУП «ЖКХ РС (Я). В результат взрыва повреждено потолочное покрытие, часть стен и вспомогательное оборудование. Причины аварии устанавливаются.

Глава Олекминска Сергей Щебляков подчеркнул, что «обошлось без жертв и пострадавших». Вместе с тем, без теплоснабжения остались 4 социальных объекта, 31 многоквартирный и 60 частных домов.

На место прибыла аварийная бригада во главе с главным инженером Олекминского филиала ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия), представители районной и городской администрации.

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К ремонтно-восстановительным работам привлечены 50 человек, задействовано 3 единицы спецтехники. Ситуация находится на контроле у Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я).