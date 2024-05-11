В Магадане ребенок по пояс застрял в грязи возле дома

В Магадане школьник застрял в грязи возле дома, когда играл с друзьями. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

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Инцидент произошел во дворах жилых омов по улице Портовой, трое 10-летних школьников бегали по площадке, когда один из них застрял в грязи почти по пояс. Друзья не смогли вытащить школьника из ловушки, не растерялись и позвонили в экстренные службы.

Спасатели с помощью веревок вытянули ребенка на сухой участок. Медицинская помощь мальчику не потребовалось.

До этого сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленобласти школьник по пояс застрял в глине на дне колодца. Инцидент произошел в деревне Сойкино на юге Ленобласти, 12-летний мальчик вместе с отцом чистил колодец на приусадебном участке, мальчик спустился на дно шестиметрового колодца по веревке и по пояс застрял в глине. Ребенок не смог выбраться из ловушки самостоятельно, потребовалась помощь спасателей. Сотрудники Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вытянули ребенка на поверхность и передали бригаде скорой помощи.