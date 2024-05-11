Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали на Камчатке в 66 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился на глубине 47 км. Подземные толчки были ощущаемыми.

Как отметили в управлении МЧС по региону, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска почувствовали толчки силой до 4 баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане у побережья Курил.