Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали на Камчатке в 66 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился на глубине 47 км. Подземные толчки были ощущаемыми.
Как отметили в управлении МЧС по региону, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска почувствовали толчки силой до 4 баллов.
Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане у побережья Курил.