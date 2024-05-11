Опубликованы данные погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

Стали известны имена погибших после, которые находились в автобусе в момент его падения с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Среди погибших две женщины и мужчина.

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«Марина Ю. 1995 года рождения, Елена Ш. 1982 года рождения, и Андрей Р. 1968 года рождения», — пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Также неофициально сообщается о четвертом погибшем, личность которого еще неизвестна.

Среди пострадавших числится пять человек. Тамара Г. 1952 г. р., Алексей Х., Дмитрий Л. 1988 г. р. и еще две неизвестные женщины.

Водитель упавшего в Мойку автобуса назвал свою причину трагедии

Пассажирский автобус 10 мая упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Во время аварии в автобусе находилось около 20 человек. Компания по перевозкам «Такси», которой принадлежал автобус, гарантирует пассажирам страховые выплаты.