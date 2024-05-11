Пожар в Ровеньках после обстрела ВСУ ликвидировали

Пожар в городе Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР), начавшийся в результате обстрела со стороны Украины, ликвидирован. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

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В ведомстве рассказали, что спасателям удалось ликвидировать 18 очагов возгорания, а также не допустить увеличения его площади. В тушении пожара были задействованы 85 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Вечером 10 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нефтебазу в Ровеньках, после чего в городе начался пожар.