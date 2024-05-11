Возгорание цистерны произошло на железнодорожной станции «Куберле» в Орловском районе Ростовской области, об этом сообщило региональное МЧС. Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

«На охлаждение цистерны поданы 2 лафетных ствола, проводится пенная атака. Маневровым поездом остальные вагоны перемещены на безопасное расстояние», - написано в сообщение МЧС по Ростовской области.

Информация о возгорании цистерны поступила в 1:42, специалистам в 3:54 удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров. В тушении пожара на станции задействовано 52 сотрудника МЧС и 15 единиц техники.

Станция техобслуживания загорелась в Санкт-Петербурге

Ранее цистерна с топливом загорелась в Симферополе. По данным МЧС по Республике Крым, один человек погиб и трое пострадали. Причиной пожара стало нарушение правил технологического процесса.