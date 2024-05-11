У Курильских островов произошло землетрясение

В субботу утром у берегов Курильских островов зафиксировали землетрясение. По информации сейсмологов, его магнитуда составила 4,9.

Подземные толчки зафиксировали в 11:47 по местному времени (03:47 по московскому времени), эпицентр землетрясения был в 278 километрах. Об этом РИА Новости рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Его эпицентр находился в Тихом океане в 278 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир. Очаг залегал на глубине 58 километров», - уточнила Семенова.

Дальний Восток и Камчатский край, в частности, являются сейсмически активными зонами России. В регионе проходит Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо.