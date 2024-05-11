Пять сел остались без света из-за обстрела ВСУ Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу, 11 мая, сообщил, что пять населенных пунктов остались без света из-за обстрела ВСУ села Гора-Подол, там повреждена линия электропередачи.

— Под обстрел ВСУ попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. Никто не пострадал. Есть повреждение линии электропередачи, временно без света остаются жители сел Гора-Подол, Глотово, Безымено, Козинка и Заречье, — написал он в Telegram-канале.

Также глава региона добавил, что к восстановительным работам планируется приступить после согласования с Министерством обороны России.

В эту же ночь два украинских БПЛА перехватили средствами радиоэлектронной борьбы в поселке Тим Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он добавил, что в результате падения одного из дронов повреждено остекление жилых домов.

Украинские военные, предположительно, использовали американские тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами для удара по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР. Об этом 11 мая сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что в результате атаки ВСУ три человека погибли, шесть жителей доставили в больницу с минно-взрывными травмами, еще двое отравились продуктами горения.