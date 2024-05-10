В столице Аргентины столкнулись два поезда
Шестьдесят человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в столице Аргентины. Об этом сообщил мэр города Хорхе Макри.
"Помощь была оказана 60 пассажирам. За 40 минут удалось эвакуировать всех пострадавших. Состояние 30 человек было оценено как тяжелое, они были доставлены в больницы, 2 - на вертолете", - сказал он журналистам.
Погибших в результате столкновения нет.
Причины происшествия устанавливаются. По данным телеканала TN, в результате столкновения произошла утечка топлива.