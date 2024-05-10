В столице Аргентины столкнулись два поезда

Шестьдесят человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в столице Аргентины. Об этом сообщил мэр города Хорхе Макри.

© Wikipedia

"Помощь была оказана 60 пассажирам. За 40 минут удалось эвакуировать всех пострадавших. Состояние 30 человек было оценено как тяжелое, они были доставлены в больницы, 2 - на вертолете", - сказал он журналистам.

Погибших в результате столкновения нет.

Причины происшествия устанавливаются. По данным телеканала TN, в результате столкновения произошла утечка топлива.