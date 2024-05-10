Россиянина задержали за участие в беспорядках в Тбилиси

За участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что среди задержанных в Тбилиси за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах оказался российский гражданин.
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, шесть задержанных вредили полицейским и государственной собственности, а также повреждали камеры видеонаблюдения.
«Один из них — это гражданин России», — уточнил Папуашвили.
Он добавил, что предстоит выяснить, кто этот человек.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали несколько человек во время акции протеста в Тбилиси.