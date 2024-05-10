Россиянина задержали за участие в беспорядках в Тбилиси

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что среди задержанных в Тбилиси за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах оказался российский гражданин.

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Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, шесть задержанных вредили полицейским и государственной собственности, а также повреждали камеры видеонаблюдения.

«Один из них — это гражданин России», — уточнил Папуашвили.

Он добавил, что предстоит выяснить, кто этот человек.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали несколько человек во время акции протеста в Тбилиси.