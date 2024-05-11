В Омской области произошел прорыв дамбы

В Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу, жителей эвакуируют из затопленных деревень. Информацию об этом подтвердил депутат Думы от региона Алексей Алехин, передает РБК.

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По его словам, волна шла через Тюменскую область из Казахстана. Депутат уточнил, что первой затопило деревню Ашеваны. Жителей оттуда переселили в школу, однако позже затопило и ее. В связи с этим жителей деревни перевезли в село Усть-Ишим, часть людей везут в город.

«На мой взгляд, есть проколы, может, не ожидали такой волны, думали, легче пройдет. Но на мой взгляд, власть все, что возможно, делает», — отметил он. Алехин выразил уверенность, что область справится с проблемами.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил эвакуацию местных жителей в Усть-Ишимском районе из-за паводка. Сообщалось, что уровень воды в реке Ишим приближается к критическим отметкам. Спасатели проводят работы по укреплению дамбы.