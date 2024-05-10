Левые радикалы проводят масштабную акцию протеста у завода Tesla в Грюнхайде (федеральная земля Бранденбург) в северо-восточной части Германии, они пытаются прорваться на территорию предприятия. Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, демонстранты обещают проводить манифестации до воскресенья. В пятницу ситуация обострилась: радикалы прорвались на пути заводской железной дороги.

Произошли столкновения с полицией. Пострадали трое правоохранителей и один активист. Несколько человек были задержаны.

С четверга в Грюнхайде введены повышенные меры безопасности, дежурят многочисленные сотрудники полиции. На подъездах к заводу установлены водометы, конная полиция патрулирует лес. С 9 мая у завода собрались порядка 1,2 тыс. активистов со всей Европы. Демонстранты установили палатки, развеваются флаги Палестины и левой террористической группировки "Фракция Красной армии" (RAF, Rote Armee Fraktion).

16 мая местный совет Грюнхайде должен утвердить план расширения автомобильного завода.

Ранее газета Handelsblatt сообщала, что работа завода Tesla в Грюнхайде будет приостановлена на четыре дня из-за объявленных протестов против расширения предприятия. Производство должно возобновиться только в ночную смену в воскресенье. Помимо прочего, протестующие хотят остановить вырубку леса.

5 марта члены одной из леворадикальных группировок подожгли электроподстанцию, в результате чего завод Tesla был обесточен. Власти ФРГ решительно осудили поджог подстанции, призвав расследовать это преступление. Американский производитель оценил сумму ущерба, нанесенного заводу из-за простоя, в несколько сотен миллионов евро. 13 марта завод электрокаров возобновил работу в штатном режиме. В тот же день его посетил американский предприниматель Илон Маск и сообщил о планах расширения.