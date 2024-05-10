В Ессентуках произошло землетрясение

В Ставропольском крае произошло землетрясение. Единичный толчок магнитудой 3,4 зафиксировали в Ессентуках в 03.49 утра.

РИА Новости приводит слова главы города-курорта Владимира Крутникова, который сообщил, что в результате толчка не зафиксировано разрушений зданий и сооружений.

Все службы города работают в штатном режиме. Люди не пострадали.

Примерно год назад в Ставропольском крае также произошло землетрясение, магнитудой 4,6, сообщало региональное ГУМЧС России. Слабые подземные толчки ощущались на территории Кабардино-Балкарии.