В Ессентуках произошло землетрясение

В Ессентуках зафиксировали землетрясение
В Ставропольском крае произошло землетрясение. Единичный толчок магнитудой 3,4 зафиксировали в Ессентуках в 03.49 утра.
РИА Новости приводит слова главы города-курорта Владимира Крутникова, который сообщил, что в результате толчка не зафиксировано разрушений зданий и сооружений.
Все службы города работают в штатном режиме. Люди не пострадали.
Примерно год назад в Ставропольском крае также произошло землетрясение, магнитудой 4,6, сообщало региональное ГУМЧС России. Слабые подземные толчки ощущались на территории Кабардино-Балкарии.
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