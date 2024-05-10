В Кольцово рассказали, как пытались спасти пассажирку рейса до Тбилисси

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 9 мая умерла пассажирка рейса, направлявшегося в Тбилиси. Женщина была серьезна больна, ее перевозили в инвалидном кресле. После того, как пассажирку разместили на борту, ей стало плохо, и она потеряла сознание. Прибывшие медики аэропорта Кольцово и бригада скорой помощи провели все реанимационные мероприятия, но не смогли помочь больной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта.

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«Говорят, она была больна. Ее везли домой, чтобы она умерла на родине», — сообщили очевидцы трагедии.

Самолет должен был вылететь в 17:00, но рейс был задержан до 23:53.

Ранее СМИ сообщали, что в начале года пассажир умер в самолете из-за резкого перепада давления во время посадки. Мужчина летел из Баку в Москву и начал задыхаться, а затем потерял сознание при заходе на посадку. После приземления к нему прибыла скорая помощь, но пассажир был уже мертв.

Причиной оказался оторвавшийся тромб из-за резкого изменения давления во время посадки.