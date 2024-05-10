Губернатор Калужской области раскрыл подробности атаки на НПЗ

Из-за падения беспилотника ВСУ на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Первый завод» в Калужской области произошло возгорание. Сейчас оно ликвидировано. Подробности ночной атаки ВСУ сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар около НПЗ ликвидирован», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале.

На территории НПЗ в Калужской области произошло возгорание

Сейчас оценивается ущерб. Губернатор отметил, что пожар произошел из-за падения дрона, по предварительной информации, пострадавших нет.

В администрации Дзержинского района, где находится НПЗ, ранее заявили, что серьезных последствий из-за атаки БПЛА нет.