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Губернатор Калужской области раскрыл подробности атаки на НПЗ

Из-за падения беспилотника ВСУ на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Первый завод» в Калужской области произошло возгорание. Сейчас оно ликвидировано. Подробности ночной атаки ВСУ сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Губернатор Калужской области раскрыл подробности атаки на НПЗ
© РИА Новости
«На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар около НПЗ ликвидирован», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале.

На территории НПЗ в Калужской области произошло возгорание

Сейчас оценивается ущерб. Губернатор отметил, что пожар произошел из-за падения дрона, по предварительной информации, пострадавших нет.

В администрации Дзержинского района, где находится НПЗ, ранее заявили, что серьезных последствий из-за атаки БПЛА нет.

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Владислав Шапша
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