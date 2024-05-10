На территории НПЗ в Калужской области произошло возгорание
На территории НПЗ в Калужской области произошло возгорание, сообщает РИА Новости.
Это случилось из-за падения беспилотного летательного аппарата.
Пострадавших нет. На территории завода горят три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом.
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Звуки взрывов в Дзержинском районе очевидцы услышали около часа ночи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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