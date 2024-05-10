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Shot: в Екатеринбурге россиянка умерла на борту самолета во время посадки

В Тбилиси женщина умерла на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Россиянка умерла на борту самолета во время посадки
© Toby Melville/Reuters

Отмечается, что вылет рейса Red Wings WZ-1103 перед этим задержали на пять часов. Женщина осуществляла перелет в инвалидном кресле.

У нее были проблемы с сердцем. Когда пострадавшей стало плохо, ей на помощь вызвали врачей, которые провели массаж сердца и попытались реанимировать пациентку, однако спасти ее не удалось. Вылет самолета в результате оказался задержан с 17:00 до 22:53.

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