Самолет авиакомпании "Руслайн" произвел вынужденную посадку в Кирове

Из-за проблем с шасси самолет, который совершал рейс из Котласа в Раменское, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Кирова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное следственное управление на транспорте СК РФ.

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По предварительным данным, вечером 9 мая воздушное судно не смогло убрать переднюю стойку шасси при взлете, что привело к вынужденной посадке. В результате инцидента на борту находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал, борт не получил повреждений.

Следователи Центрального МСУТ СК России проводят расследование для выяснения причин и обстоятельств произошедшего, а также проверяют соблюдение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего воздушного транспорта согласно статье 263 УК РФ. Судно принадлежит авиакомпании "Руслайн", прокуратура уже взяла на контроль соблюдение требований безопасной эксплуатации самолета и прав пассажиров, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. До этого санитарный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Казахстане.

Самолет выполнял рейс Аркалык-Аксункар (Костанай).