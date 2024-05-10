В Курской области спустя шесть часов отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области спустя шесть часов отменена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Романа Старовойта.

Сообщение было опубликовано в 4:50 по мск.

Губернатор Старовойт сообщил об угрозе атаки БПЛА в Курской области в 22:57 по мск 9 мая.

До этого снаряд попал в дом, в котором находилась женщина, в поселке Теткино в Курской области.

Еще один снаряд попал в местное кафе, из-за чего заведение разрушилось. Обошлось без пострадавших. Собственнику власти окажут необходимую помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».