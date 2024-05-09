Россиянин ударил собутыльника сковородкой, избил женщину и попал под суд

В Тюменской области осудили мужчину, который ударил собутыльника сковородкой, а потом избил женщину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

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Инцидент произошел 21 декабря прошлого года в Викуловском районе. Мужчина пришел в гости, где вместе со своим знакомым и женщиной они распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт, и тогда гость взял со стола металлическую сковородку и ударил ею оппонента по голове. После этого нападавший ушел домой.

На следующий день он вернулся в квартиру знакомого и трижды ударил по лицу находившуюся там вчерашнюю собутыльницу - ему показалось, что та украла у него телефон.

Напавший на знакомых мужчина стал фигурантом уголовного дела. Суд рассмотрел материалы дела и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на год и три месяца - осужденному запретили выезжать за пределы муниципального образования и изменять место жительства, а также обязали отмечаться раз в месяц.