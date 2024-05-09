Злоумышленники похитили ценности на 8,1 млн рублей из коттеджа под Петербургом
Полиция ищет злоумышленника, который похитил драгоценности на 8,1 млн рублей из коттеджа под Петербургом. Об этом пишет «Фонтанка».
Инцидент произошел накануне в деревне Сярьги Бугровского сельского поселения (Ленинградская область).
По данным портала, супруга 46-летнего учредителя петербургской фирмы, которая занимается инженерными изысканиями обнаружила, что в сейфе на первом этаже дома нет драгоценностей.
Женщина не стала сразу поднимать тревогу, а обратилась к мужу. В ходе беседы выяснилось, что супруг не брал и не перекладывал драгоценности. Журналисты отметили, что дом и сейф по неизвестным причинам не были заперты в то время, когда вор проник в здание.
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Среди пропавших ценностей оказались кольца, в том числе обручальное, серьги, колье, гарнитур и браслеты от Cartier, Tiffany, Roberto Bravo и Louis Vuitton. Общая стоимость похищенного составила порядка 8,1 млн рублей. В полиции возбудили дело о краже в особо крупном размере, преступника ищут.
Ранее сообщалось, что беременная домработница в марте 2022 года похитила у петербургского предпринимателя из дома в деревне Сярьги драгоценности на сумму почти 8 млн рублей.