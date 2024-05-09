В Москве задержали блогера, оскорблявшего пожилых женщин ради подписчиков

В Москве полиция задержала блогера за оскорбление пожилых женщин на видео, как признался сам мужчина, который уже был судим, своими действиями он пытался привлечь подписчиков.

«Оперативниками столичного района Перово после выявления в сети Интернет видео, где мужчина оскорбляет пожилых женщин, снимая это на видео, был установлен фигурант — 37-летний местный житель», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Испугавшись волны негодования, блогер попытался сбежать в одну из стран ближнего зарубежья, но был задержан в аэропорту.