Хакеры взломали украинские телеканалы для трансляции парада на Красной площади

Хакеры несколько раз за день взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» и запустили трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом со ссылкой на Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщает «Детектор Медиа».

Уточняется, что вмешательство в эфир этих телеканалов происходило трижды. Киберпреступники глушили сигнал и подменяли контент.

Парад Победы прошел на Красной площади в Москве

Ранее сообщалось, что 9 мая на латвийских телеканалах компании Balticom какое-то время шел парад Победы в Москве. В результате хакерской атаки телекомпания утратила контроль за трансляцией. На это время были временно отключены кабельные телеканалы.