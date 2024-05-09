На Украине пенсионерку приговорили за пост в «Одноклассниках» о России

Закарпатский суд Украины приговорил пенсионерку к пяти годам заключения за репост записи в соцсети «Одноклассники». Публикация, размещенная женщиной, поддерживала действия России. Об этом сообщает Страна ua.

«Пожилую женщину из Закарпатья приговорили к пяти годам лишения свободы за опубликованные посты в социальной сети „Одноклассники“ в поддержку РФ. Исходя из данных местной прокуратуры, она „оправдывала в интернете действия российских войск“ и „призывала к поддержке агрессора“, а также „отрицала военные преступления и распространяла дезинформацию“», — передают авторы канала.

Отмечается, что на Украине это первый такой случай, когда жителя приговорили за посты в соцсетях. При этом сама пенсионерка свою вину отрицает и подчеркивает, что ее слова были вырваны из контекста.

На Украине пенсионерку посадили на пять лет за лайки в «Одноклассниках»

Ранее в марте пенсионерку из Винницы заочно приговорили к четырем годам лишения свободы. Поводом послужил тот факт, что пожилая женщина покинула Украину. Ее осудили за «сепаратизм».