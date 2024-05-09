Oxxxymiron* объявлен в розыск

Мирона Федорова, известного публике под сценическим псевдонимом Oxxxymiron, МВД России объявило в розыск. Об этом информирует gazeta.ru.

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Карточка с рэпером появилась в базе МВД. Розыск объявлен по уголовной статье. Подробности пока не сообщаются.

После начала спецоперации на Украине Oxxxymiron уехал из России и выступил с осуждением действий властей. Замоскворецкий суд Москвы признал текст одной из песен рэпера экстремистским. А Министерство юстиции России 8 октября включило музыканта в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Признан иноагентом в РФ