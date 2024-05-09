В МЧС назвали подробности атаки БПЛА на завод в Башкирии

Беспилотник повредил строение насосной станции на территории нефтезавода в Башкирии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Ранее глава республики Радий Хабиров сообщил, что БПЛА атаковал завод «Газпром нефтехим Салават». Он добавил, что предприятие работает в штатном режиме.

Baza: на заводе "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкирии начался пожар от атаки БПЛА

«Пожарные МЧС России совместно с ведомственными пожарными ликвидируют последствия происшествия в промзоне города Салават. Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия», — отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что при инциденте никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что задействованы 30 специалистов и 6 единиц специальной техники. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для жителей города нет, добавили МЧС.

В оперштабе Краснодара пояснили, в свою очередь, что специалисты потушили возгорание на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, которое произошло после ночной атаки беспилотными летательными средствами.

Напомним, что в последние месяцы ВСУ с помощью дронов и ракет предпринимают атаки на энергетические объекты, находящиеся на территории Краснодарского края, Крыма, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской областей.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО успешно сбивают беспилотники различных типов, запущенные со стороны Украины, а также ракеты производства США, Великобритании, Франции.