Беспилотники атаковали НПЗ в Башкирии

Baza: на заводе "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкирии начался пожар от атаки БПЛА
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным канала, после удара на территории завода начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
В Курской области уничтожен воздушный шар ВСУ
В ночь на 9 мая ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае. Несколько подавленных дронов упали на территорию гражданского объекта, в результате чего там началось возгорание. Сотрудники МЧС его локализовали. В Белгороде восемь мирных жителей пострадали, в том числе 11-летняя девочка. Они находились рядом с многоэтажными домами или в своих квартирах.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.