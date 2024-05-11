Раскрыто число пострадавших в результате атаки на Белгород

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Предварительно, в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины пострадали восемь мирных жителей.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей", - написал Гладков в Telegram-канале.

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Он уточнил, что две женщины и один мужчина с различными осколочными ранениями бригадами скорой помощи доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу. Двое мужчин из поселка Дубовое доставляются в белгородскую больницу №2.

По слова губернатора, еще троим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались.