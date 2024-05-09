В Челябинске сгорел пункт выдачи Wildberries

В Челябинске утром 9 мая сгорел пункт выдачи Wildberries, который находился на первом этаже многоквартирного дома по адресу Краснопольский проспект, 5е.

«По прибытии огнеборцы за считанные минуты ликвидировали возгорание, распространение пожара не допущено», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В тушении пожара приняли участие три единицы техники и девять огнеборцев. Пострадавших в результате возгорания нет. Причину инцидента будут выяснять специалисты, уточнили в ведомстве.