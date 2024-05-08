«Конченое животное»: предполагаемый убийца россиянок в Турции пойман в ФРГ

В Германии был задержан подозреваемый в убийстве двух россиянок в пригороде турецкого Бодрума. Им оказался 47-летний бывший муж одной из погибших женщин Андрей Куслевич. Жертвами жестокой расправы стали 42-летняя экс-модель из Москвы Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна. Новые подробности громкой истории — в материале NEWS.ru.

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Что известно об убийстве россиянок в Бодруме

28 ноября 2023 года в пригороде Бодрума были обнаружены тела двух россиянок с огнестрельными ранениями. Убитыми оказались Двизова и ее дочь Даяна, которые жили на вилле в районе Конаджик. Трупы женщин были найдены на крутом склоне у обочины дороги вблизи населенного пункта Ичмелер. Одно из тел было завернуто в простыни и обернуто веревкой, второе лежало поблизости за камнем, сообщал Telegram-канал Mash.

Родственники женщин забили тревогу, поскольку несколько дней не могли дозвониться до Ирины. Когда члены семьи Двизовой приехали к ней домой, они увидели следы крови на диване, в комнатах царил беспорядок. После этого близкие женщин обратились в местную полицию. Стражи порядка отследили с помощью камер видеонаблюдения отъезжавший от дома автомобиль, а затем нашли тела.

Полиция Турции начала масштабное расследование обстоятельств убийства россиянок. В статье турецкого издания Anterhaber говорилось, что полиция разыскивает иностранное лицо.

Ирина Двизова в прошлом была фотомоделью и снималась для люксовых брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии. Позже она ушла из данной сферы и работала риелтором.

У Ирины трое детей от разных браков — Даяна, Давид и Макар. Несколько лет назад москвичка переехала в Испанию, а затем в Турцию. Даяна прилетела к матери в начале ноября 2023 года, чтобы отметить свой день рождения.

Что известно о подозреваемом в убийстве россиянок

По информации Telegram-канала SHOT, сначала подозрения полиции пали на одного из бывших мужей Двизовой — гражданина Финляндии. Однако затем появился новый подозреваемый — последний супруг Ирины Андрей Куслевич. Как отмечает канал, полицейские задержали его во время пограничного контроля в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен.

Между тем в прокуратуре Нюрнберг-Фюрта заявили «Известиям», что не располагают данными о задержании Куслевича.

По информации SHOT, у мужчины есть гражданство Литвы и Франции. Много лет назад он был телохранителем украинского банкира Сергея Дядечко и проходил подготовку в Иностранном легионе. Куслевич познакомился с Ириной Двизовой в общей компании в Москве. Затем пара поженилась в Литве, у них родился сын Макар. В 2021-м супруги расстались.

Впоследствии Двизова с Даяной и Макаром уехала в Москву. Некоторое время спустя она переехала в Испанию, после чего отправилась в Турцию. Женщина пыталась лишить бывшего мужа родительских прав на ребенка, сообщало РИА Новости. Решение суда, подробности которого не разглашались, вступило в силу в июне 2023 года.

Старший сын Двизовой Давид утверждал, что его отчим украл у своего босса драгоценности и отбывал тюремный срок.

«Сначала сидел в Монако, потом его экстрадировали в Россию», — отметил он.

SHOT сообщил, что во время работы телохранителем у украинского олигарха в Монако Куслевич якобы похитил редкий бриллиант и сбежал с ним из страны в Москву. По информации канала, он был задержан в аэропорту Шереметьево по запросу Интерпола. Бабушкинский суд вынес решение об экстрадиции мужчины, но по дороге в СИЗО он оттолкнул конвоира и сбежал из автозака. Тогда Куслевичу удалось покинуть Россию.

По состоянию на ноябрь 2023 года мужчина находился в базе розыска МВД.

Что могло стать мотивом для убийства

Давид предположил, что Куслевич убил бывшую жену из-за ее планов лишить его родительских прав на Макара. После гибели Ирины и Даяны ребенок пропал. Давид высказал мнение, что Куслевич увез его с собой в Литву, поскольку годом ранее он уже пытался выкрасть Макара.

Давид назвал подозреваемого в убийстве агрессивным человеком. По словам юноши, сначала Куслевич дарил его матери подарки и заботился о ней. Давид отметил, что со временем мужчина сильно изменился, начал оскорблять и избивать жену.

«Сестру называл тупой и бесполезной. Зло шутил над мамой, забирал телефон. <...> Это конченое животное, он меня бил полотенцем, чтобы следов не было, душил», — высказал мнение Давид.

Один из скандалов между бывшими супругами произошел в Турции. Ирина пыталась закрыться от Андрея в комнате, но он выломал дверь и пытался избить россиянку, сообщал RT. Полиция приехала в дом женщины и задержала литовца.

Родственник семьи высказал мнение, что Куслевич неоднократно угрожал убить Давида.

«За время службы во Французском легионе он явно убивал, имеет боевую подготовку. В доме у Куслевича всегда было оружие», — высказал мнение член семьи Ирины.

Родные погибшей предположили, что Куслевич совершил убийство. Они рассказали, что в ходе расследования на вилле в Турции были найдены следы обуви 46-го размера. Такой же был у экс-мужа Двизовой. Кроме того, бывший супруг въезжал на территорию Турции незадолго до убийства.

При этом родственники Двизовой утверждали, что она не получала угроз от Куслевича. По их словам, в противном случае она бы сразу уехала из Турции. Как рассказал источник «Известий», женщина специально устроила сына в платный детский сад, чтобы официально не раскрывать его имя. Собеседник предположил, что убийство россиянки было спланировано заранее. Бывший муж следил за россиянкой и прокалывал шины ее машины, высказал мнение источник.

Соседка Двизовой рассказала, что турецкая полиция запретила Куслевичу приближаться к бывшей жене и ее детям. Женщина добавила, что однажды слышала выстрелы в доме Ирины.