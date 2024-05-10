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В Бийске при пожаре в больнице эвакуировали более 40 человек

Персонал Центральной городской больницы Бийска Алтайского края эвакуировали из-за пожара на шестом этаже семиэтажного здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Бийске при пожаре в больнице эвакуировали более 40 человек
© ТАСС
"По ул. Садовая произошло возгорание в Центральной городской больнице. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения виден дым из окна шестого этажа семиэтажного здания. По предварительной информации, звеньями газодымозащитной службы спасены 6 человек, эвакуированы 35 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время пожар локализован на площади 10 кв. метров. В ликвидации пожара принимают участие 77 человек и 15 единиц техники.

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