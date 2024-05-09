В Белгороде и Белгородском районе запускали сирену ракетной опасности

Сирена в связи с ракетной опасностью была запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков.

Позже в Telegram-канале мэрии Белгорода сообщили об отмене сигнала ракетной опасности.