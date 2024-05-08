Сербия экстрадировала россиянина, похитившего на родине 25 млн рублей

Гражданин России, похитивший 25 млн рублей и скрывшийся от следствия в Сербии, экстрадирован на родину, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. News.ru

«Он обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Сегодня он передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву», — сказала Волк. RT на русском

По версии следствия, с 2021 по 2022 год злоумышленник предложил учредителю компании в Липецке услуги по обжалованию в Арбитражном суде решения налоговой инспекции о взыскании штрафов с юридического лица. «В качестве оплаты фигуранту были переданы денежные средства в размере более 25 млн рублей. Однако он свои обязательства не выполнил, причинив тем самым потерпевшему ущерб в особо крупном размере», —пояснила представитель МВД РФ. ТАСС