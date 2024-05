Два туза на мизере: почему на совладельца БК «Мелбет» завели уголовное дело?

Генеральному директору букмекерской конторы «Мелбет» Игорю Ляпустину предъявлено обвинение в мошенничестве. Заявление на предпринимателя написал его бывший армейский товарищ Александр Градуленко, якобы, он настоящий владелец компании, свою долю передал только на время, когда у него возникли проблемы законом.

Кто такой Александр Градуленко, и остались ли у него права на «Мелбет», в расследовании «Газеты.Ru».

«Московский городской суд оставил постановление Тверского районного суда города Москвы о применении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ляпустина Игоря Витальевича без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в сообщении суда.

По сути, это корпоративный конфликт о долях владении юрлицом. Такие споры обычно рассматриваются в арбитражном суде, но Александр Градуленко сразу написал заявление в полицию. Он утверждает, что с момента учреждения «Мелбета» и по сей день именно он является владельцем компании и требует вернуть якобы принадлежащую ему долю, оценив ущерб в 90 миллионов рублей. В своем заявлении в полицию Александр Градуленко указал, что передал акции другим лицам, чтобы сохранить бизнес в период уголовного преследования, и якобы рассчитывал, что ему все вернут.

Свою вину Игорь Ляпустин категорически отрицает. Его адвокат Алексей Цаплин особо отмечал, что «в основу дела положен гражданско-правовой спор, но господин Градуленко вместо суда сразу обратился в правоохранительные органы, которые почему-то заняли сторону человека, имевшего проблемы с законом», — писал «Коммерсант».

Уроженец Владивостока Александр Градуленко начал заниматься бизнесом после армии. Сначала торговал машинами, оборудованием для казино, затем создал компанию, которая занималась заключением пари и организацией азартных игр. Он действительно имел отношение к ООО «Мелофон», которому принадлежит торговая марка «Мелбет». Имел в ней 90-процентнцю долю. Но, по данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс» продолжалось это всего полгода — до 3 сентября 2012 года. Даже еще до того момента, когда «Мелбет» получил лицензию на проведение азартных игр. А произошло это 7 ноября 2012 года, спустя два месяца после добровольного ухода Градуленко из ООО «Мелофон». Никаких проблем с законом, почему бы у Градуленко тогда возникла необходимость скрывать владение букмекерским активом, передавать «подержать» «Мелофон» Ляпустину?

Напомним, что игорный бизнес в России был запрещен с 1 июля 2009 года. Осталось только пять легальных зон для размещения казино, одна из которых находится в Приморском крае. Но почему Градуленко, если, как он утверждает, был владельцем букмекера, не использовал свою лицензию для легальной организации казино, а продолжил заниматься этим уже подпольно?

«Градуленко А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ, и назначить ему наказание по данной статье в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей, с применением статьи 64 УК РФ в части освобождения от обязательного дополнительного наказания, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», — говорится в решении Фрунзенского районного суда Владивостока от 13 апреля 2013 года. То есть по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» он получил 2,5 года условно.

В 2016 его судили по той же статье. «Градуленко (…) действуя умышленно, из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, извлек доход от незаконной организации и проведения азартных игр в особо крупном размере в общей сумме 394 746 583 рубля 20 копеек, — говорится в приговоре Ленинского суда Владивостока от 23 декабря 2016 года. — Признать Градуленко виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 171.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, со штрафом в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей… Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года». Пять месяцев спустя апелляция в Приморском краевом суде, срок и условное наказание до 1 года и 11 месяцев. Но те самые 394 млн рублей суд обязал Александра Градуленко передать в бюджет.

Денег у него больше не было. Пришлось объявлять себя банкротом. «В соответствии с требованиями Закона о банкротстве арбитражным управляющим были проведены действия, направленные на поиск имущества должника, сделаны запросы в соответствующие государственные органы и учреждения. Согласно полученным ответам имущества нет. Имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, не выявлено. Согласно отчету финансового управляющего, какое-либо имущество (зарегистрированные на него права), за счет которого могли бы быть погашены требования кредитора, у должника отсутствует», — говорится в материалах дела. Другими словами, в постановлении суда четка сказано, что денег у Градуленко нет, иначе они бы ушли на погашение долга перед Минфином в размере 394,7 млн рублей. Кстати, за сокрытие имущества при процедуре банкротства существует уже уголовная статья — «Фиктивное банкротство», максимальное наказание за которое, лишение свободы на срок до шести лет.

Возвращаясь к «Мелбету», после Градуленко и до появления в числе учредителей в 2016 году Игоря Ляпустина структурой владело ООО «Концепт», компания из Британии FIXIT GLOBAL L. P., Буров А.М. Александр Градуленко среди учредителей компании больше не фигурировал.

Игорь Ляпустин стал совладельцем компании только в 2016 году, купив долю у FIXIT GLOBAL L. P. на основании двух договоров. Они прошли проверку нотариуса и не оспорены. «Мелбет» долгое время не работал. Компания начала прием интерактивных ставок в букмекерской конторе только в апреле 2020 года. Фактически, «Мелбет» стал зарабатывать только после того, как Игорь Ляпустин стал генеральными директором и совладельцем «Мелофона».

Брянский след

Нынешний спор за долю в «Мелбете» уже не первый. В 2022 году в Арбитражном суде города Москвы разбиралось дело по иску бывшего участника букмекера, компании TAGLAGAS LTD. Напомним, что она продала свою долю в уставном капитале «Мелбета» в мае 2022 года, договор был оформлен у нотариуса, TAGLAGAS LTD получила деньги по договору купли-продажи. А затем в суде решила признать сделку недействительной. Согласно фабуле дела, некто Поцелуева Елена Игоревна сообщила суду о том, что она является бенефициаром компании TAGLAGAS LTD, и согласия на продажу доли она не давала. Но суд, Суд изучив документы, понял, что Поцелуева бенефициаром не является и отношения к TAGLAGAS LTD не имеет. «Доказательств того, что Компания или Поцелуева Е.И. предоставляли Обществу какие-либо документы, подтверждающие, что Поцелуева Е.И. является бенефициарным владельцем Компании, а также договор, на основании которого ею были приобретены акций Компании, в том числе в целях исполнения Обществом требований действующего законодательства, в материалах дела отсутствуют», — говорится в решении суда.

Как выяснила «Газета.Ru», Поцелуева Елена Игоревна, рожденная 1 марта 1989 года является родной сестрой Градуленко Ольги Игоревны, рожденной 9 декабря 1985 года, нынешней супруги Александра Градуленко. В девичестве Елена Поцелуева имела фамилию Качан. Ольга же Градуленко ранее была Ольгой Усовой. А до этого Ольгой Качан.

Эта связь прослеживается по истории юрлиц, которыми владели или руководили сестры. Так, в ООО «Восточный форпост» генеральным директором и единственным участником была Елена Игоревна Поцелуева. В настоящий момент единственным участником компании является Градуленко Ольга Игоревна. На сайте военно-исторического издания «Контингент» («ООО ОПВ») генеральным директором и единственным участником которого является Градуленко Ольга Игоревна, ранее были размещены фотографии главного редактора Ольги Градуленко и корреспондента Елены Поцелуевой (копия скрин-шота имеется в распоряжении «Газеты.Ru»)

Судя по ИНН сестер, они из Брянска. Первый муж Ольги Градуленко — Андрей Усов. Он имел общий бизнес с Романом Семиохиным. Компания называлась «Ойл-груп» и занималась торговлей топливом. В другой компании, «Диамант», специализировавшейся на организации и проведении азартных игр и заключения пари Ольга Усова (затем Градуленко) была единственным владельцем. И она была напрямую связана с также уже ликвидированным «Союзом букмекеров», президентом которой был Сергей Каршков.

Стоит упомянуть еще одну букмекерскую контору — 1хСтавка, которая работала на российском рынке легально до 16 января 2023 года по своей лицензии, когда «Единый регулятор азартных игр» отключил эту компанию от своей информационной системы. Как писало интернет-издание Life.ru, «БК «1XСтавка» — легальный клон 1XBet, запрещенного в России». «Создатели 1xBet — брянцы 45-летний Роман Семиохин, 41-летний Сергей Каршков и 37-летний Дмитрий Казорин — с осени прошлого года объявлены в международный розыск. В России против них возбуждено уголовное дело по статье УК об отмывании денег», — рассказывал два года назад Life.ru, отмечая, что «ее создатели выделили €1 млн жителям Украины».

Более того, есть основания считать, что Роман Семиохин до сих пор является бенефициаром «1хСтавка». С декабря 2022 года юрлицо легального букмекера «1хСтавка», компания «Букмекер Паб» из Брянска, носит название «Ставка Ру». Соответствующее изменение внесено в Единый государственный реестр юрлиц. Владеет оператором ставок АО «Конструктор». Единственный учредитель материнской компании — Альбина Семиохина, которая владеет еще десятью компаниями, несвязанными с гемблингом. Градуленко и Семиохин давно знакомы, по крайней мере, супруга Градуленко Ольга значилась директором «Ставки ру». На нее же оформлены и многие другие компании. Практически все они зарегистрированы или в Брянске или во Владивостоке.

И еще один интересный факт. В деле по заявлению Градуленко против Игоря Ляпустина участвуют те же самые адвокаты (коллегия Железников и партнеры), которые защищали Семиохина, Каршкова и Казорина в уголовном деле.

Слабость обвинения

Следствие просило отправить Игоря Ляпустина в СИЗО, но суд этого не сделал, ограничившись запретом определенных действий. «По практике суд поступает так, когда представленных следствием доказательств для ареста явно недостаточно. Впрочем, уголовное дело ведь так и не закрыто. Хотя по мнению защиты гендиректора «Мелофона» его и заводить нельзя было — претензии Александра Градуленко должны были разбираться через гражданский иск», — писала «Комсомольская правда».

Подтверждают это и адвокаты Игоря Ляпустина, утверждая, что следствие не представило доказательств причастности их подзащитного к совершению преступления и не обосновало необходимости его ареста.

Тем временем «Мелофон» продолжает работать в обычном режиме. Сложившаяся в отношении совладельца компании ситуация никак не повлияла на работу букмекера, сказали Forbes в пресс-службе «Мелбета». Там отметили, что претензии со стороны следствия к Игорю Ляпустину не связаны с его профессиональной деятельностью на посту гендиректора. «В данной ситуации вопрос рассматривался как к конкретному физическому лицу, а не компании», — добавили в пресс-службе.

Что касается уголовного преследования Игоря Ляпустина, как указывают адвокаты обвиняемого, фабула дела противоречива по сути, что оставляет у защиты множество вопросов. «Сейчас следствие пытается вернуть Градуленко доли, которые были совершенно законно куплены моим подзащитным у ирландской компании «Фиксит»», — заявил адвокат Алексей Цаплин. «Потерпевший, ранее судимый за незаконную игорную деятельность, хочет вернуть себе эту саму игорную деятельность», — отметил адвокат.