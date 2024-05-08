В Крыму предотвратили теракт

Безработный житель города Керчь в республике Крым планировал совершить теракт на железной дороге самодельной взрывчаткой. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Газета.Ru

По данным издания, мужчину завербовали украинские спецслужбы. С помощью самодельной взрывчатки он хотел подорвать рельсы, чтобы нарушить поставки топлива в зону СВО. Преступление он готовился совершить с декабря 2023 года по апрель 2024-го. Lenta.ru

На допросе мужчина признался, что за выполнение задания кураторы в Киеве пообещали ему помочь покинуть Россию и денежное вознаграждение. Говорит Москва