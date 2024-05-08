Адвокат опроверг информацию СМИ о даче Ивановым признательных показаний

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по обвинению в получении особо крупной взятки, не давал следствию признательных показаний. Об этом рассказал один из адвокатов обвиняемого Денис Балуев.

— Появившаяся на днях в СМИ информация в СМИ о том, что наш доверитель дает следствию признательные показания, не соответствует действительности. Тимур Иванов вину в инкриминируемом преступлении как не признавал, так и не признает, — рассказал Балуев ТАСС.

По его словам, защита намерена на следующей неделе получить необходимое разрешение для посещения Иванова в СИЗО.

Замминистра обороны РФ задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Суд арестовал его вместе с несколькими сообщниками. О какой именно взятке идет речь и что известно об Иванове — в материале «Вечерей Москвы».