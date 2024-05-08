Российский школьник пришел на занятия с охотничьими ножами и угрожал одноклассникам

В Тюменской области родители учеников школе в селе Луговом обеспокоены ситуацией, когда одноклассник их детей принес на занятия ножи. Об этом сообщает издание URA.ru.

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«В апреле ученик третьего класса в Луговской СОШ принес на уроки охотничьи ножи. <...> Оружие вовремя заметила и забрала учительница, беды удалось избежать», — рассказал один из родителей, отметив, что он и другие взрослые боятся за безопасность своих детей.

Собеседник СМИ отметил, что директор образовательного учреждения долгое время не реагировала на ситуацию, и подчеркнул, что в школу может попасть любой желающий, даже не показывая охраннику документы, а обозначив цель визита.

Родители школьников обратились с заявлением на имя прокурора Тюменской области Владислава Московских.

До этого в Благовещенске мальчик случайно ранил сверстника ножом в спортивной школе во время игры. Родительница пострадавшего ребенка отметила, что у нее нет претензий к другу сына, а вопросы к организации безопасности в спортшколе есть.