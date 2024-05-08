В личной жизни замминистра обороны РФ всплыли новые обстоятельства

На слушаниях в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на арест замминистра обороны России Тимура Иванова, всплыли новые обстоятельства его личной жизни. Об этом сообщает Мурада Мусаева.

По его словам, Иванов проживает в доме на Рублевке с телеведущей Марией Китаевой, которая с 2012 года является советником главы Минобороны Сергея Шойгу.

Названа сумма взятки, инкриминируемой Тимуру Иванову

В ответ на предложение адвокатов отпустить Иванова из СИЗО под домашний арест в дом на Рублевке, суд захотел допросить его сожительницу об условиях проживания. Мусаев отметил, что Китаева, «как никто другой, знает» о доме, однако она занимается дочерью, рожденной недавно, поэтому суд передумал относительно ее допроса. Адвокат напомнил, что дом на Рублевке взят в ипотеку.

Ранее замминистра оформил развод со Светланой Ивановой, которой перешли американский внедорожник Chevrolet Suburban и немецкий минивэн Mercedes-Benz V-класса.