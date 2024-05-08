Суд оставил в СИЗО бизнесмена Бородина, проходящего по делу замминистра обороны

Мосгорсуд оставил под арестом бизнесмена Сергея Бородина, который проходит как соучастник по делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей Бородина и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Мосгорсуд ранее 8 мая признал законным решение об аресте замминистра обороны Иванова до 23 июня.

По делу Иванова также проходит бизнесмен Александр Фомин, которому следствие вменяет дачу взятки, он также находится под арестом. Счета и активы всех фигурантов дела арестованы в рамках обеспечительных мер.