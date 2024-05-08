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Россиянка нашла полуторагодовалого внука со смертельными ожогами за диваном

В Краснодарском крае жительница хутора Зиссермановский нашла за диваном своего полуторагодовалого внука, получившего смертельные ожоги. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

Россиянка нашла полуторагодовалого внука со смертельными ожогами за диваном
© Lenta.ru

По данным ведомства, утром 6 мая мать мальчика оставила сына спать в одной из комнат дома, где проживала семья, и ушла. Позже в помещение вошла бабушка ребенка, которая не увидела его на диване. В результате россиянка обнаружила внука на трубе отопления за мебелью, на которой тот лежал.

Как рассказали в СК, мальчика доставили в больницу с термическими ожогами, однако полученные травмы привели к его смерти. Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Волгоградской области женщина нашла своего двухлетнего сына в выгребной яме. Как выяснилось, мальчик играл во дворе частного дома и случайно провалился в нечистоты. Мать отвезла ребенка в больницу, однако врачам спасти его не удалось.

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