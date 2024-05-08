Мосгорсуд оставил в СИЗО замглавы Минобороны Тимура Иванова, обвиняемого по делу о коррупции. ТАСС

Тем самым была отклонена апелляционная жалоба на решение Басманного суда Москвы, который отправил замминистра в СИЗО «Лефортово» до 23 июля. Lenta.ru

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Вадимовича», — сообщает пресс-служба судов Москвы. RT на русском